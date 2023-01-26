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Предложения Архангельской области по критериям эффективности для участков озвучили на заседании профильного комитета Совфеда. Фото пресс-службы СФ

Поморье включилось в подготовку критериев для пользователей лососевых участков

Архангельская область предлагает включить в критерии определения эффективности использования участков для промысла семги и горбуши показатели производства и реализации рыбной продукции.

Архангельская область готовит предложения по запросу Росрыболовства о критериях, которые позволили бы оценить добросовестность использования участков для промысла анадромных видов рыб. «Для промышленного рыболовства мы предлагаем руководствоваться постановлением правительства № 458 (от 25 июля 2006 г. — прим. ред.), где отнести потрошеную замороженную рыбу, которая добывается нашими предприятиями, к продукции переработки», — рассказала на расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 24 января руководитель регионального министерства агропромышленного комплекса и торговли Ирина Бажанова.

Как сообщает корреспондент Fishnews, объемы вылова лососевых в Архангельской области не позволяют вести речь о реализации таких инвестпроектов, как строительство рыбоперерабатывающих заводов.

«Расчетные объемы семги, если взять на следующий год, — у нас на этот вид 26 тонн выделено, и 121 тонна выделялась по горбуше. Мы посчитали, сколько же этой рыбы приходится на один рыболовный участок. Получается, от 200 кг до 2 тонн — для тех, у кого большие объемы, то есть строить завод невыгодно», — привела расчеты глава министерства.

В прошлом году, по ее словам, лимиты на вылов семги оказались еще скромнее — всего 15 тонн, а по горбуше «четный» год был нерыбным.

Другим критерием для пользователей рыболовных участков в Поморье может стать реализация рыбной продукции. «Данный критерий необходимо ввести, потому что вся реализация подтверждается через систему «Меркурий», — пояснила Ирина Бажанова. — И если мы вводим этот критерий, то мы видим, что реализация прошла, что рыбаки вели промышленный лов».

Использование участков, отведенных под любительское рыболовство, власти Архангельской области предлагают оценивать по количеству выданных путевок за последние три года, наличию объектов инфраструктуры и работников из числа местных жителей, а также по отсутствию нарушений обязательств, прописанных в договорах.

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Fishnews

  • Предложения Архангельской области по критериям эффективности для участков озвучили на заседании профильного комитета Совфеда. Фото пресс-службы СФ
  • Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА. Фото пресс-службы СФ
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