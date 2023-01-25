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Предложения ВАРПЭ рассмотрели на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы против поддержки для избранных

Профильный комитет Совета Федерации одобрил предложения ВАРПЭ распространить дополнительные меры поддержки, в том числе финансовой, на всех участников первого этапа инвестквот, а не только на отдельных инвесторов.

Предложения Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) о дополнительной поддержке инвесторов первого этапа программы инвестквот поступили в Совет Федерации еще в декабре прошлого года. Тогда сенаторы рекомендовали Минсельхозу, Минпромторгу и Росрыболовству рассмотреть эти предложения и доложить о результатах, рассказал на расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 24 января первый замглавы комитета Сергей Митин.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев уточнил, что из девяти предложений пять касаются мер финансовой поддержки инвесторов, а остальные связаны с внесением изменений в подзаконные акты. Он напомнил, что в протокол совещания, которое 30 декабря провел вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вошли вопросы о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации кредитной задолженности участников программы инвестквот, а также об исключении требований банковской гарантии.

Однако эти меры направлены не на всех заказчиков флота. «Возможность предоставления кредитных каникул была рассмотрена только в отношении трех инвесторов, которые реализуют проекты по строительству 39 из 105 рыбопромысловых судов. Мы бы предложили основываться на позиции, которая ранее комитетом была поддержана, чтобы эта мера поддержки распространялась на всех инвесторов, реализующих строительство», — отметил Герман Зверев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, источниками финансирования льгот, по оценке ВАРПЭ, могли бы стать собственные средства банков, получавших все это время процентные платежи от рыбаков, дополнительные доходы бюджета от повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами, а также прогнозируемые поступления от квотных аукционов в 2023 г.

Поддержка инвесторов первого этапа уже частично реализована в законе, который вступил в силу 9 января, — в виде дополнительных 4% ОДУ для инвесторов на Дальнем Востоке, а также возможности применения механизма лизинга, заявил статс-секретарь — замглавы Минсельхоза Максим Увайдов. По его словам, требование о банковской гарантии сохранено, но, возможно, стоит изменить период, на который она выдается. Представитель Минсельхоза согласился, что снижение финансовой нагрузки на инвесторов позволит более оптимистично смотреть на дальнейшие этапы, и выразил надежду, что ряд вопросов можно будет урегулировать в рамках нормативных подзаконных актов, разработка которых идет полным ходом.

По мнению директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Бориса Кабакова, распространить на всех участников программы инвестквот, но уже со стороны судостроителей, нужно и господдержку для перепроектирования судов. Такая помощь — из-за необходимости замены импортного оборудования на отечественные аналоги — в протоколе совещания у вице-премьера предложена только для Объединенной судостроительной корпорации. «Понимая, что проблема общая, мы со всеми остальными игроками, с независимыми верфями по этому вопросу очень активно сейчас работаем с тем, чтобы определить объем средств», — уточнил начальник департамента.

Сергей Митин подчеркнул, что предлагаемые меры поддержки касаются отечественных рыбопромышленных и судостроительных предприятий, поэтому рекомендация комитета по их рассмотрению адресована не только упомянутым трем ведомствам, но и финансовым институтам. По словам сенатора, комитет будет по-прежнему держать на контроле согласованный с Минпромторгом график ввода в строй нового флота. В этом году он предусматривает сдачу 19 судов — 9 рыбодобывающих и 10 краболовных.

«И на заседании палаты, и на «Открытом диалоге» Минпромторг взял на себя повышенные обязательства с точки зрения строительства судов, сроков и качества. Мы понимаем, что есть ограничения, есть вызовы, но есть хороший подход, который часто озвучивает наш председатель, что обстоятельства не отменяют обязательства. Поэтому перед рыбаками, перед палатой эти обязательства есть», — резюмировал председатель комитета Александр Двойных.

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Fishnews

  • Предложения ВАРПЭ рассмотрели на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ
  • Статс-секретарь — замглавы Минсельхоза Максим УВАЙДОВ. Фото пресс-службы СФ
  • Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр ДВОЙНЫХ. Фото пресс-службы СФ
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