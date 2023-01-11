От регионов соберут предложения по «критериям добросовестности»

Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил получить от регионов предложения по критериям добросовестного и недобросовестного исполнения обязательств по договору пользования рыболовным участком. В регионах должны пройти совещания на эту тему.

Глава междведомственной рабочей группы по вопросам закрепления участков для промысла анадромных рыб, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал поручения по итогам первого заседания группы. Оно состоялось 28 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

Территориальные управления ведомства совместно с исполнительными органами регионов, где добывают анадромные виды рыб, должны собрать аргументированные предложения по установлению критериев определения надлежащего и (или) ненадлежащего исполнения пользователем обязательств по заключенному договору пользования рыболовным участком («критерий добросовестности») и инвестиционных обязательств («критерий инвестиционного нормирования»). Согласно тексту поручений, такие изменения могут быть внесены в дальнейшем в примерную форму договора с учетом положений законопроекта об электронных торгах в рыбной отрасли. Напомним, что этот проект закона вызвал большой резонанс в 2021 г., когда пользователи увидели угрозу отправки участков на аукционы. В итоге документ был остановлен уже перед третьим чтением.

Заместителю руководителя Росрыболовства Василию Соколову по мере поступления предложений поручено провести по каждому региону рабочие совещания с участием членов рабочей группы. Цель таких встреч — выработать единую консолидированную позицию по возможности дальнейшего применения предложений с учетом региональной специфицики добычи анадромных в Дальневосточном и Северном бассейнах. Эта задача должна быть выполнена до 1 марта.

Среди поручений — обеспечить незамедлительное внесение Минсельхозом в правительство проекта изменений правил определения границ рыболовных участков.

В отраслевых ассоциациях уже назвали тему критериев для перезакрепления участков за добросовестными пользователями одной из ключевых в нынешнем году. Этому вопросу посвятил свою первую в январе встречу Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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