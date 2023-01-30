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Побороться за ценные призы на «Сахалинском льду» смогут все желающие. Фото пресс-центра правительства Сахалинской области

«Сахалинский лед — 2023» вновь соберет рыболовов-любителей

В этом году соревнования по любительской рыбалке «Сахалинский лед — 2023» (0+) состоятся 23 февраля. Участники вновь смогут побороться за ценные призы, в числе которых снегоболотоход.

Фестиваль пройдет уже в 12-й раз. Место прежнее — на реке Найба в Долинском районе. Регистрация участников продлится с 7 до 22 февраля. Заявку можно будет подать по телефону: 8 (4242) 722-576, на сайте sakhice.ru, а также непосредственно на мероприятии.

Традиционно в программе будут командные состязания, мужской и женский биатлоны. Соревнования проходят при поддержке Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Участвовать могут сборные, семейные и детские команды, а также команды людей с ограниченными возможностями здоровья, рассказали Fishnews в пресс-центре регионального правительства.

Предусмотрены призы в номинациях «За самую крупную рыбу», «Самому опытному участнику», «Самая колоритная команда», «Женской команде», «Детской команде», «Лучшая группа поддержки».

«Наш фестиваль стал поистине любимым семейным праздником сахалинцев и гостей острова. С нетерпением его ожидают и корпоративные участники — многолетнюю традицию сбора на «Льду» поддерживает не один десяток рыбопромышленных, строительных предприятий, представители банковской сферы. Такие мероприятия объединяют людей. Среди участников немало тех, кто верен фестивалю и посещает его с первого года проведения. Они являются частью большой истории «Сахалинского льда» и заслуживают особой благодарности», — отметил областной министр по рыболовству Иван Радченко.

Участники и гости фестиваля смогут поучаствовать в благотворительной акции «Варежка добра» — передать пойманную рыбу в приют для животных. Также всех ждут конкурсы, лотерея и полевая кухня.

Организаторы обращают особое внимание на необходимость соблюдения правил, в частности, запрета на пронос предметов, не относящихся к испытаниям, и появление в секторе лова лиц, не участвующих в соревнованиях. Фотографов и видеооператоров просят заранее подать заявки на соответствующие пропуска.

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