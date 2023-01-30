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Эксперимент по установлению погрешностей определения массовой доли глазури в продукции из водных биоресурсов проводят специалисты ВНИРО. Фото пресс-службы института

Бизнес рассчитывает на новую методику по глазури

Ученые ВНИРО проводят эксперимент по установлению погрешностей определения массовой доли глазури в продукции из водных биоресурсов. Уточнение методики измерений — очень важная работа, которая должна свести к минимуму спорные ситуации при проверках, отметили в Рыбном союзе.

В объединении переработчиков, трейдеров и импортеров рыбной продукции — Рыбном союзе — считают необходимым разобраться с проблематикой требований по глазури и оценкой их соблюдения.

«В 2022 году Рыбный союз инициировал вопрос о необходимости внесения изменений в методику по определению массовой доли глазури, поскольку нынешний ГОСТ 31339-2006 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них» не учитывает реалии рынка, — рассказали Fishnews в объединении. — Допустимая погрешность методики составляет от 0,7% до 1,2% при том, что в заводскую настройку оборудования, которое используют российские и иностранные производители, заложен процент погрешности 2-4%. При этом допустимая погрешность ГОСТа установлена только для креветок, а для, например, мидий — нет. Испытания не автоматизированы и проводятся вручную тремя разными способами, что оказывает существенное влияние на результат и вызывает сомнения в объективности полученных данных».

Рыбный союз обратился в Росрыболовство с просьбой инициировать внесение изменений в методику по определению массовой доли глазури. Ведомство поддержало эту инициативу и дало соответствующее поручение Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Предприятия союза предоставляют ученым образцы продукции для исследований, отметили в объединении.

«Рассчитываем на то, что в результате совместной работы появится более современная и отвечающая реалиям современного рынка методика определения количества глазури на рыбной продукции. Это позволило бы минимизировать количество спорных ситуаций между бизнесом и контролирующими органами по результатам проверок и ускорить прохождение импортной продукции через границу», — заявили в союзе.

В объединении напомнили, что глазурь является натуральной защитной оболочкой, сохраняющей потребительские качества товара на протяжении срока его годности. «При этом потребитель должен быть защищен от возможных манипуляций и злоупотреблений, а производитель — от произвола и необъективного отношения контролирующих органов. Поэтому критически важно иметь надежную систему контроля», — добавили в союзе.

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