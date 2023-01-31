Юрий Трутнев пообещал продолжение строительства судов

С поставкой оборудования для реализации проектов под квоты есть «некоторые проблемы», но останавливаться процесс не будет, заверил вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Вопрос по поводу реализации программы квот под инвестиции вице-премьер — полпред Юрий Трутнев прокомментировал в рамках поездки в Приморский край, сообщает корреспондент Fishnews.

Вице-премьер — полпред пообещал, что работа будет продолжена. «Мы будем строить перерабатывающие заводы, будем строить рыболовецкий флот. У нас там есть некоторые проблемы, связанные с поставкой оборудования, но останавливаться ничего не будет, вся работа будет продолжаться», — заявил Юрий Трутнев.

Напомним, что в декабре был подписан федеральный закон о втором этапе инвестквот и крабовых аукционов. При этом одним из ключевых вопросов первой волны изменений стали задержки в сдаче судов отечественными верфями. «Набор» проблем в этой сфере показало декабрьское совещание у вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

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