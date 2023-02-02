Рыбаки могут оценить новый вариант изменений правил для Дальнего Востока

Обновленная версия изменений, которые предполагается внести в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, появились на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Проект приказа Минсельхоза России, предусматривающий изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, был представлен еще в июле 2022 г., но до сих поправки не внесены.

Теперь на портале regulation.gov.ru появился актуализированный вариант проекта изменений. Поправки предусматриваются по целому ряду объектов добычи и не только по промышленному лову, сообщает корреспондент Fishnews. Публичные обсуждения по обновленному проекту должны проходить до 10 февраля.

В отраслевом сообществе уже заявляли, что нужно решать проблему с оперативностью внесения изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна.

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