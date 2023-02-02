Дельфины, киты и морские свиньи станут невыездными из ЕАЭС

Власти Евразийского экономического союза собираются запретить вывоз с территории ЕАЭС дельфинов, китов и морских свиней. Мера направлена на обеспечение сохранности этих животных и пресечение их незаконной добычи.

Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликовал проект соответствующего решения — для проведения процедуры общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект предусматривает внесение дополнения в решение Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования». Поправка запрещает вывоз дельфинов, китов и морских свиней (млекопитающих отряда Cetacea). Документ опубликован 1 февраля, процедура обсуждения продлится до 3 марта.

Напомним, временный запрет на вывоз дельфинов, китов и морских свиней в 2021 г. вводила Российская Федерация. Планировалось распространить эту меру на весь ЕАЭС.

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