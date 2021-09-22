Запрет экспорта китов и дельфинов могут распространить на ЕАЭС

С 20 сентября вступил в силу запрет на вывоз из страны китов, дельфинов и морских свиней, выловленных в российских внутренних водах. Минэкономразвития работает над обсуждением введения такой меры в ЕАЭС, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Обсуждения ведутся на площадке Евразийской экономической комиссии, сообщила заместитель председателя правительства в инстаграме.

Как сообщает корреспондент Fishnews, временный запрет на вывоз китообразных из России правительство ввело в августе. Мера вступила в силу 20 сентября и будет действовать 180 дней.

«Наша задача – сохранение и восстановление всего спектра российского биоразнообразия. Мы должны защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Их активно используют в сфере развлечений – в океанариумах и дельфинариях», — подчеркнула Виктория Абрамченко в соцсети.

Она напомнила про запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней, а также про ужесточение требования для получения решения о предоставлении в пользование морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. «Сразу скажу — пока ни одно разрешение не выдано», — заявила вице-премьер.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews