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РРПК получила супертраулер «Механик Маслак». Фото пресс-службы Росрыболовства

РРПК приняла второй супертраулер

Адмиралтейские верфи передали Русской рыбопромышленной компании супертраулер «Механик Маслак». Это второе судно из 10, заказанных РРПК в рамках программы инвестиционных квот.

«Механик Маслак» был заложен в апреле 2019 г. и спущен на воду в июне 2020 г. Торжественная церемония передачи судна состоялась на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге 2 февраля 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 назван в честь Василия Федосеевича Маслака (1952-2018 гг.). «Уже в 26 лет он занял должность главного механика благодаря высокому профессионализму и ответственности. Его трудовая биография – это почти 40 лет безаварийной работы, множество рацпредложений и разработок, внедренных на вверенных ему судах», — рассказали в федеральном агентстве.

Длина нового судна — 108,2 м, ширина — 21 м, дедвейт — 6 368 тонн, водоизмещение — 13 528 тонн, мощность главного двигателя — 8 120 кВт⋅ч. Траулер может принять до 155 человек экипажа и развивать скорость в 16 узлов, привели цифры в ФАР.

Судно предназначено для промысла минтая и сельди в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. Мощности фабрик на борту позволяют ежесуточно заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн сурими и 250 тонн кормовой муки.

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Fishnews

  • РРПК получила супертраулер «Механик Маслак». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Торжественная церемония передачи судна прошла на Адмиралтейских верфях. Фото пресс-службы Росрыболовства
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