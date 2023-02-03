Илья Шестаков поставил рыбоохране задачи на 2023 год

В числе задач для территориальных управлений на предстоящий год глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал обеспечение перехода отрасли на электронный рыболовный журнал. Руководитель ведомства также подчеркнул важность работы с общественными объединениями, рыбаками-любителями.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание по итогам работы рыбоохраны в 2022 г. и планам на 2023 г. Отмечено, что с учетом сложившейся обстановки в прошлом году ведомство выполнило возложенные задачи и функции в области защиты водных биоресурсов, контроля и регулирования рыболовства.

«Действительно, в целом за 2022 год проведена неплохая работа, хотя, конечно, по ряду направлений показатели надо проанализировать. Обращаю внимание всех руководителей теруправлений — необходимо постоянно работать с регионами, с властью субъектов тех территорий, которые входят в зону вашего контроля, чтобы на месте снимать все сложные вопросы. Многие руководители объезжают подконтрольные территории, и мы видим положительный результат — обращений со стороны субъектов становится гораздо меньше. Поэтому прошу эту работу продолжить», — обратился к коллективу Илья Шестаков.

Он также отметил необходимость выстраивать взаимодействие с общественными объединениями и с рыбаками-любителями, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Есть очень хорошие практики в различных теруправлениях по информационно-просветительской работе», — сказал глава ведомства.

В качестве задач на 2023 г. он назвал заполнения вакансий, создание кадрового резерва в территориальных управлениях, обеспечение перехода отрасли на работу с электронным рыболовным журналом и электронными разрешениями, а также создание цифрового сервиса для ведения реестра судебных дел по расторгаемым договорам пользования водными биоресурсами.

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