Росрыболовство будет уведомлять об обоснованности применения вычетов по специальной форме

Минсельхоз выпустил еще один приказ, необходимый для системы вычетов по уплате сборов за пользование водными биоресурсами. Утверждены формы уведомления добывающих предприятий о подтверждении обоснованности применения вычета.

В рамках изменений Налогового кодекса, принятых в ноябре по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами, Минсельхоз выпустил приказ от 17 января 2023 г. № 23.

Напомним, что новая система предусматривает возможность применения плательщиком сбора вычета по одному из трех оснований: производство продукции из определенного правительством перечня (на судах или на береговом заводе); рыболовство на новых судах (они должны быть построены после 1 января 2020 г. в России); прибрежное рыболовство. Для того чтобы воспользоваться льготой, предприятие должно представить уведомление о подтверждении обоснованности применения вычета.

Ведомство утвердило формы, по которым Росрыболовство должно уведомлять плательщиков сбора о подтверждении обоснованности применения вычета или об отказе в подтверждении. В уведомлении об отказе должна указываться причина принятия такого решения, сообщает корреспондент Fishnews.

Уведомление будет направляться на электронный и почтовый адрес плательщика.

Ранее Минсельхоз утвердил форму заявления о подтверждении обоснованности применения вычета.

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