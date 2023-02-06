Производители оборудования рассчитывают на оживление инвестактивности в отрасли

На реализацию инвестпроектов в рыбной отрасли в 2022 г. влияли не только общеэкономические факторы, но и состояние ресурсной базы, отмечают производители специализированного оборудования.

В 2022 г. рыбаки столкнулись с непростой лососевой путиной на Камчатке. Уловы горбуши на западном побережье оказались ниже прогноза. Ситуация с ресурсной базой, конечно, сказывается на инвестиционной активности, поделился наблюдениями генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко.

В то же время, обратил внимание он, и прошлый год отметился реализацией проектов в рыбной отрасли. Например, в минувшем году ДРТЦ смог выполнить ряд крупных заказов. Среди них — самый масштабный в 2021-2022 гг. по объему работ и расчетной мощности завод «Западный берег», который уже прошел проверку в реальных производственных условиях.

«Руководство предприятия достаточно высоко оценило результат нашей работы. Хочется отдельно поблагодарить наших инженеров, наладчиков, монтажников, которые выполнили свои задачи в срок», — добавил собеседник Fishnews.

В «Дальрыбтехцентре» надеются, что в 2023 г. инвестиционная активность рыбопромышленных компаний возрастет. Предпосылками для таких выводов служат осторожные оптимистичные прогнозы относительно путины на Камчатке.

Отечественные производители оборудования также вкладываются в свое развитие. Генеральный директор ДРТЦ рассказал, что в прошлом году компания закупила новое оборудование, которое сейчас уже внедряется в производство. Кроме того, началось строительство новых площадей, административных и производственных помещений, которое завершится к 2024 г.

«Наша задача — обеспечить рыбную отрасль всем необходимым — машинами, оборудованием, механизмами, — чтобы автоматизировать производство, облегчить труд рыбообработчиков, обеспечить эффективность и высокую производительность предприятий, которые строятся на судах и на берегу», — отметил Артем Шевченко.

Сейчас «Дальрыбтехцентр» планирует работу над еще 3-4 крупными проектами. Они уже находятся на стадии разработки.

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