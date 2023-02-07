Промыслу краба и креветки на Дальнем Востоке добавили мер регулирования

Минсельхоз ввел дополнительные меры регулирования для добычи крабов и северной креветки в Дальневосточном бассейне на 2023 и 2024 гг. В частности, сохраняется запрет на промысел камчатского и синего крабов в подзоне Приморье.

Дополнительные меры регулирования добычи крабов и северной креветки на Дальнем Востоке предусмотрены приказом Минсельхоза от 11 января 2023 г. № 10.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на период по 15 сентября 2023 г. установлен запрет рыболовства камчатского краба в районе Западно-Камчатской подзоны к северу от параллели 57°40' с.ш.

В нынешнем и следующем году остается под запретом добыча камчатского и синего крабов в подзоне Приморье. Такое регулирование использовалось и в 2021 и 2022 г.

С 1 по 31 марта 2023 г. будет действовать запрет рыболовства северной креветки в подзоне Приморье к северу от параллели 47°20' с.ш. и в Западно-Сахалинской подзоне.

Все перечисленные запреты не распространяются на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

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