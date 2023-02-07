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Переработка лосося в Хабаровском крае. Фото предоставлено региональным комитетом рыбного хозяйства

Производители Хабаровского края предложили распространить вычет на лососей

Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз предлагает расширить перечень объектов промысла и видов продукции, на которые будет распространяться вычет при уплате сборов за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой.

С помощью механизма вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами нужно поддержать береговые предприятия и выпуск продукции, важной для российского потребителя, считают в Союзе рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края.

Отраслевые объединения продолжают высказываться по проекту распоряжения для применения вычета по сбору за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой. Как сообщает корреспондент Fishnews, в предложенный Минсельхозом список для Дальнего Востока вошла только продукция из минтая, сельди и трески.

Такое регулирование не учитывает специфику работу береговых предприятий, основным сырьем для которых служат тихоокеанские лососи и гольцы, что важно для Хабаровского края, обратили внимание в Крайрыбакколхозсоюзе.

Всего в законе, принятом в ноябре, предусмотрено три основания для вычета по сбору за пользование водными биоресурсами — с связи производством продукции по утверждаемому правительством перечню; рыболовством с использованием новых судов и прибрежным рыболовством. Лососи юридически не относятся к объектам прибрежного рыболовства, не подпадает такой промысел и под возможности вычета в связи с использованием нового флота, отметили в отраслевом объединении. Получается, что предприятия, работающие на красной рыбе, могут прибегнуть только к вычету в связи с переработкой, но для этого продукция из них должна попасть в список.

Между тем именно по тихоокеанским лососям и гольцам ставки выросли очень серьезно: например, по горбуше, добываемой в морских водах, с 3500 рублей за тонну до 7900 тонн, по кете — с 4 тыс. рублей до 12600 рублей.

Рост себестоимости отразится и на цене для конечного потребителя, в том числе и на цене таких востребованных товаров, как горбуша и кета. В объединении отметили и важность сдерживания нагрузки на береговые предприятия, которые работают в удаленных прибрежных районах и позволяют сохранить населенные пункты.

Для применения вычета можно использовать перечень продукции, который уже был предусмотрен для учета развития переработки при проведении конкурсов для распределения промысловых участков (приказ Минсельхоза от 21 декабря 2015 г. № 651), полагают в Хабаровском Крайрыбакколхозсоюзе. В этом перечне — филе, молоки, рыба копченая, соленая, икра и другие позиции.

«Мы считаем, что перечень нужно распространить на лососей — это стало бы поддержкой для береговых предприятий», — подчеркнула руководитель союза, председатель Общественного совета при комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края Ольга Булкова.

В объединении сообщили, что довели свою позицию до краевого комитета рыбного хозяйства.

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НазадМетки: дальний востокикраправительство
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