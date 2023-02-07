Новости
Минсельхоз начал публиковать первые проекты актов для второго этапа инвестквот и крабовых аукционов

Краболовов пригласят вложиться в инфраструктуру

Минсельхоз начал публиковать первые проекты актов для второго этапа инвестквот и крабовых аукционов. Победителям новых торгов по крабам предложат вложиться в портовую инфраструктуру.

Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство представили проект постановления, определяющего требования к объектам, которые предстоит создать в России победителям крабовых аукционов.

Напомним, что федеральный закон, подписанный 29 декабря, предусматривает продолжение торгов по крабам с инвестиционными обязательствами. При этом регулятор сразу заявлял о планах расширить линейку объектов инвестиций для второго этапа аукционов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новый проект постановления, помимо промысловых судов, включены объекты инфраструктуры в границах морских портов. Среди технических характеристик — наличие холодильного помещения (помещений) общей вместимостью 25 тыс. тонн единовременного хранения продукции из водных биоресурсов; имущественного комплекса по содержанию (передержке) живых ВБР объемом не менее 200 тонн единовременного содержания; контейнерной площадки не менее чем на 400 контейнеров. Есть определенная установка и по близости железнодорожных путей.

«Конечно, будем предлагать, чтобы среди инвестиционных объектов была инфраструктура в морских рыбных портах — чтобы это узкое место мы могли бы расшить», — заявлял ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью Fishnews.

При этом в отличие от первого этапа закреплено требование о начале реализации инвестпроекта под крабовые квоты не позднее года с даты заключения договора на долю.

Предполагается, что новый документ придет на смену постановлению, которое было выпущено перед первыми крабовыми аукционами, — от 28 августа 2019 г. № 1112.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО

Денис КОЦЮК

Стараемся предложить промышленности новые объекты для промысла

Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА. Фото Урала Гареева

Председатель Законодательной думы Хабаровского края

Ирина ЗИКУНОВА

Важно беречь предпринимательский ресурс в регионах

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Eurasia: новый формат глобальных отраслевых выставок

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

Нужно не бояться обращаться к механизмам господдержки

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

Директор отдела логистики компании «Нерей» Максим РУДОЙ

Директор отдела логистики компании «Нерей»

Максим РУДОЙ

Мы прокладываем рыбе идеальный путь

Все материалы

Крупным планом

Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

Большая «лососевая реформа»

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

Рыбаков Севера готовят смолоду

Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.