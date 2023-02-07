Краболовов пригласят вложиться в инфраструктуру

Минсельхоз начал публиковать первые проекты актов для второго этапа инвестквот и крабовых аукционов. Победителям новых торгов по крабам предложат вложиться в портовую инфраструктуру.

Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство представили проект постановления, определяющего требования к объектам, которые предстоит создать в России победителям крабовых аукционов.

Напомним, что федеральный закон, подписанный 29 декабря, предусматривает продолжение торгов по крабам с инвестиционными обязательствами. При этом регулятор сразу заявлял о планах расширить линейку объектов инвестиций для второго этапа аукционов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новый проект постановления, помимо промысловых судов, включены объекты инфраструктуры в границах морских портов. Среди технических характеристик — наличие холодильного помещения (помещений) общей вместимостью 25 тыс. тонн единовременного хранения продукции из водных биоресурсов; имущественного комплекса по содержанию (передержке) живых ВБР объемом не менее 200 тонн единовременного содержания; контейнерной площадки не менее чем на 400 контейнеров. Есть определенная установка и по близости железнодорожных путей.

«Конечно, будем предлагать, чтобы среди инвестиционных объектов была инфраструктура в морских рыбных портах — чтобы это узкое место мы могли бы расшить», — заявлял ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью Fishnews.

При этом в отличие от первого этапа закреплено требование о начале реализации инвестпроекта под крабовые квоты не позднее года с даты заключения договора на долю.

Предполагается, что новый документ придет на смену постановлению, которое было выпущено перед первыми крабовыми аукционами, — от 28 августа 2019 г. № 1112.

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