Теруправления Росрыболовства помогут пользователям с переходом на электронный журнал

С 1 марта вступают в силу требования закона об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов. Территориальным управления Росрыболовства поставлена задача провести разъяснительную работу с пользователями водных биоресурсов по этим изменениям.

О предстоящих законодательных переменах по отраслевой отчетности напомнил на заседании штаба минтаевой путины заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Требования об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов вступают в силу с 1 марта. При этом до 1 декабря будет действовать переходный период, когда будет возможно использование документов в бумажной форме, сообщает корреспондент Fishnews.

Заместитель руководителя Росрыболовства поручил всем теруправлениям провести разъяснительную работу с пользователями, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. «В конце года в полную силу вступят изменения в закон о рыболовстве в части электронного рыболовного журнала, соответственно, судовладельцы могут не успеть до конца года провести все мероприятия по переходу на цифровую отчетность. С учетом межрейсовых промежутков желательно этим вопросом озаботиться заранее. Это касается судов, которые в обязательном порядке оснащаются техническими средствами контроля», — сказал Василий Соколов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews