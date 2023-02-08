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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

Герман Зверев продолжит работу в качестве президента ВАРПЭ

Участники общего собрания Всероссийской ассоциации рыбопромышленников единогласно переизбрали президентом объединения Германа Зверева. Руководитель ВАРПЭ отметил важность взаимодействия с федеральными ведомствами, региональными ассоциациями и властями.

Общее собрание ВАРПЭ прошло в Центре международной торговли 7 февраля. На долю членов ассоциации приходится более 90% национального вылова, и на ее отчетные мероприятия традиционно приглашаются представители ключевых структур, задействованных в регулировании отрасли.

В прошедшем собрании участвовали представители Госдумы, федеральных ведомств, делового, научного и экспертного сообщества, а также руководство общероссийских бизнес-объединений — «ОПОРА РОССИИ» и РСПП.

Акцент — на взаимодействии

Президент ВАРПЭ Герман Зверев доложил о работе ассоциации за трехлетний период, а также рассказал о мерах по обеспечению устойчивости рыбной отрасли в складывающихся экономических условиях. Он, в частности, обратил внимание на работу ассоциации по поддержке рыбохозяйственного комплекса на фоне санкций.

«ВАРПЭ подготовила пакет предложений по поддержке предприятий, состоящий из 27 мер, направленных на повышение финансовой устойчивости предприятий, приостановление, отмену избыточных требований, оптимизацию административных процедур. Из 27 предложенных нами мер были в полной мере учтены 8 (приняты нормативные правовые акты, подготовлены разъяснения), частично учтено 6 (подготовлены проекты нормативных правовых актов, в той или иной степени учитывающие наши предложения). Итого 14 из 27», — рассказал Герман Зверев.

Кроме того, ВАРПЭ активно участвовала в разработке нормативно-правовой базы в рыбной отрасли. В частности, за 2020-2022 гг. ассоциация подготовила позицию по 206 проектам нормативно-правовых актов. Особую активность проявила профильная рабочая группа «регуляторной гильотины», сопредседателем которой является Герман Зверев: за минувшие три года состоялось 99 ее заседаний.

Кроме того, президент ассоциации остановился на ситуации внутри самого бизнес-сообщества и взаимодействии бизнеса с государством. «Происходит корректировка формата взаимоотношений государства с бизнес-объединениями. Совершенно очевидно, что бизнес-объединения не имеют, скажем так, права вето по тем вопросам государственного регулирования, в отношении которых высшие государственные инстанции уже приняли соответствующее решение. Вместе с тем диалог между государственными регуляторами и бизнес-объединениями не прерывается», — сказал руководитель ассоциации. Логика внутриотраслевой конфронтации непродуктивна, считает он. ВАРПЭ готова к совместным согласованным инициативам, если такие инициативы не наносят ущерб коренным экономическим интересам участников объединения.

Несмотря на очень серьезную дискуссию по принципиальным вопросам законодательного регулирования отрасли, и Минсельхоз, и Росрыболовство с ассоциацией работают не от случая к случаю, а системно, подчеркнул Герман Зверев. «Конечно, мы спорим и будем спорить, но было бы наивно рассчитывать на то, что все наши предложения — это, скажем так, истина в последней инстанции», — заключил он.

И члены объединения, и гости собрания высоко оценили работу исполнительной дирекции ВАРПЭ и ее президента, рассказали Fishnews в пресс-службе организации. Эффективность работы ассоциации отметили председатель Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, вице-президент РСПП по финансовой политике и развитию секторов экономики Александр Мурычев.

За переизбрание Германа Зверева президентом ВАРПЭ единогласно проголосовали все участники собрания. Он поблагодарил собравшихся за доверие и отметил особую значимость работы ассоциации по взаимодействию с региональными объединениями и органами власти, в том числе с главами регионов.

Напомним, что вынести кандидатуру Германа Зверева на рассмотрение общего собрания предложили предприятия, работающих в ключевых рыбохозяйственных бассейнах страны: АО «Океанрыбфлот», АО «Архангельский траловый флот», «Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина», ООО «Тымлатский рыбокомбинат», АО «Северо-Курильская база сейнерного флота», ООО «Вирма», ОАО «Североморский Альянс», ООО «Омега-Трейд», ЗАО «Арктиксервис», ООО «Северо-Западная рыбопромышленная компания-Мурманск», ООО «Северо-западная краболовная компания», ОАО «Феникс» — а также НО «Союз рыбопромышленников Карелии», Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

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Fishnews

  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации
  • Президентом Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа ЗВЕРЕВА переизбрали на общем собрании ВАРПЭ. Фото пресс-службы отраслевого объединения
  • Общее собрание ВАРПЭ прошло 7 февраля. Фото пресс-службы ассоциации
  • За Германа Зверева проголосовали все участники собрания. Фото пресс-службы ВАРПЭ
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