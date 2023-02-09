Экспортный сертификат для Кореи адаптируют под креветку

Регулятор готовится обновить порядок выдачи и форму сертификата, подтверждающего законность происхождения морепродуктов для поставок в Республику Корея. Документ потребуется при экспорте не только крабов, но и креветок.

В январе правительство наделило Росрыболовство полномочиями по утверждению сертификата, который подтверждает законность происхождения крабов и креветок в живом, охлажденном или замороженном виде, а также продукции из них при поставках в Республику Корея. До этого требование подтвердить легальность уловов распространялось только на крабов.

Проект приказа Минсельхоза, определяющий форму сертификата и процедуры его оформления и утверждения, размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Он придет на смену действующему приказу Росрыболовства от 11 мая 2012 г. № 403.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый порядок предполагает, что выдавать сертификаты будут теруправления Росрыболовства на основании заявления экспортеров. Сейчас такие функции — в отношении крабов — есть только у Приморского территориального управления.

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