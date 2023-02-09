Рыбный экспорт Вьетнама «просел» в январе

По итогам января Вьетнамский экспорт рыбы и морепродуктов сократился на 31% к уровню прошлого года — до 600 млн долларов. Тенденция снижения началась в четвертом квартале 2022 г., отмечает Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

Несмотря на прошлогодний рекорд , в январе поставки вьетнамских рыбы и морепродуктов на все главные зарубежные рынки резко сократились, сообщает корреспондент Fishnews. По данным VASEP, экспорт из республики в США упал на 56%, в Китай и Гонконг — на 55%, в Евросоюз — на 35%.

При этом отраслевое объединение напоминает: первая половина 2022 г. была более чем удачной для вьетнамских экспортёров, поэтому здесь присутствует некоторый эффект высокой базы. Также VASEP отмечает, что в нынешнем году мировую экономику ожидает рецессия.

По информации отраслевого объединения, в январе продажи пангасиуса за рубеж снизились на 50%, креветки — на 46% и тунца — на 32%. При этом небольшой рост показали головоногие моллюски и морская рыба — на 4% и 6% соответственно.

Впрочем, рыбопромышленники республики ожидают, что спрос на их продукцию в Китае и других странах Азии, а также на Ближнем Востоке, в США и Евросоюзе вновь возрастет.

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