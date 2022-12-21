Вьетнамский рыбный экспорт побил рекорд

С начала года поставки рыбы и морепродуктов из Вьетнама достигли рекордного значения — 10 млрд долларов в стоимостном выражении, отмечает Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP). По ее данным, показатель 2021 г. превышен почти на 34%.

Теперь Вьетнам занял третье место среди крупнейших экспортеров рыбной продукции в мире, сообщили Fishnews в пресс-службе VASEP. Ассоциация приводит данные таможни: уровень продаж каждой вьетнамской компании, входящей в первую сотню национального рейтинга, был выше 20 млн долларов. Они заработали 75% от общей стоимости экспорта всей продукции рыбной отрасли и показали двузначный рост к прошлогоднему уровню, отмечает VASEP.

После начала пандемии коронавируса Вьетнам был вынужден ввести эпидемиологические ограничения, что привело к разрыву цепи поставок и приостановке работы предприятий. Однако, обращают внимание в ассоциации, благодаря активным действиям правительства, производство восстановилось уже в конце 2021 г.

Согласно статистике отраслевого объединения, уже к концу октября общая стоимость поставок рыбы и морепродуктов из Вьетнама достигла 9,4 млрд долларов. Эксперты VASEP ожидают, что по итогам года показатель может вплотную приблизиться к отметке в 11 млрд долларов.

Одним из главных драйверов роста продаж стал пангасиус, который за десять месяцев показал увеличение выручки на 77%, до 2,1 млрд долларов. Его доля в общей структуре рыбного экспорта достигла 23% (год назад — 17%). Ощутимый вклад в повышение стоимости поставок этой рыбы внесло ее подорожание на 50%. По данным VASEP, причиной стал продолжающийся конфликт на Украине, спровоцировавший дефицит белой рыбы на мировом рынке.

Креветка остается главным экспортным продуктом вьетнамского рыбного хозяйства по общей стоимости. Этот продукт показал рост на 18% к прошлогоднему уровню — до 3,8 млрд долларов. Однако доля креветки в рыбном экспорте упала на 5% и составила 40%. В первые пять месяцев ее продажи за рубеж активно росли, затем последовало замедление и даже спад, вызванный как снижением спроса, так и дефицитом сырья в самом Вьетнаме.

Также показал прибавку экспорт головоногих моллюсков (+33%) и различной рыбы (+18%).

На следующий год VASEP дает пессимистические прогнозы: ожидается, что экономика Америки и ряда крупных европейских стран сильно пострадает из-за конфликта на Украине. Это приведет к сокращению экспорта вьетнамских рыбы и морепродуктов на рынки США, Евросоюза и Великобритании, считают в ассоциации. Бизнес надеется, что в этом случае правительство окажет ему поддержку.

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