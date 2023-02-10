Для центра аквакультуры на Северо-Западе разрабатывают проект

В Санкт-Петербурге рассмотрели базисную модель научно-производственного центра аквакультуры на базе Никольского рыборазводного завода. Обсуждение провела специальная рабочая группа по созданию НПЦ.

Напомним, рабочая группа по созданию Центра аквакультуры была организована в январе, теперь состоялось ее первое заседание. В мероприятии участвовали представители Совета Федерации, Росрыболовства, правительства Новгородской области, ЦУРЭН, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, а также отраслевых организаций.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, на встрече обсудили проект модели планируемого центра, в основу которого должны войти два блока: производственный и научно-образовательный. Была озвучена информация о подготовке техзадания по проведению проектно-изыскательных работ.

Представители Новгородского государственного университета предложили рассмотреть вопрос о возможности вуза стать базовой кафедрой НПЦ. Доработанная концепция создания научно-производственного центра аквакультуры на базе Никольского рыборазводного завода имени В.П. Врасского будет направлена в Главрыбвод.

На следующем заседании предполагается обсудить мощности будущего центра: объемы производства икры, рыбопосадочного материала, личинок и молоди для искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Отмечено, что необходимо также учесть количество аквакультурных хозяйств в СЗФО и их потребность в узкопрофильных специалистах.

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