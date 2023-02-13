Изменениям правил промысла для Дальнего Востока готовят путь к принятию

Члены рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства от экспертного и делового сообщества согласовали обновленную редакцию проекта приказа об изменении правил рыболовства для Дальневосточного бассейна.

О согласовании проекта приказа сообщила в своем телеграм-канале Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Эта редакция учитывает ключевые предложения рыбацкого сообщества, позволяющие значительно повысить эффективность промысла, отметили в ВАРПЭ.

Одно из важнейших из них — возможность перегрузки уловов водных биоресурсов в живом, свежем и охлажденном виде с добывающих судов на другие суда при осуществлении учета уловов в порту.

Это позволит снизить эксплуатационные затраты рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока в связи с перепробегом судов на сумму 3,3 млрд рублей, а также избежать недовылова из-за потери промыслового времени водных биоресурсов стоимостью 40,99 млрд рублей.

«Теперь перегружать уловы можно будет с нескольких судов на одно, которое проследует в порт для выгрузки и учета уловов, а остальные смогут продолжить промысел. Это значительно повысит его эффективность», — объяснил председательрабочей группы, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он подчеркнул, что должный уровень контроля со стороны пограничных органов будет сохранен.

По информации ассоциации в новой редакции уточнена терминология, а также исключена необходимость указания сведений о судах, осуществляющих приемку, доставку и выгрузку уловов, в разрешении на добычу для каждого судна. Кроме того, указано на необходимость присутствия представителя пограничного органа при сдаче уловов в живом, свежем или охлажденном виде на суда для изготовления рыбопродукции. При этом исключена необходимость его уведомления.

«Замечания рабочей группы в большинстве своем учтены разработчиком документа — Минсельхозом России. Исключение — предложение, касающееся допустимости 5%-ного отклонения по весу рыбной продукции вне зависимости от способа ее производства и учета на судне. Обновленную версию проекта члены рабочей группы поддержали единогласно», — заявили в ВАРПЭ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, проект приказа Минсельхоза России, предусматривающий изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, был представлен еще в июле 2022 г. — предприятия долгое время ждут выхода документа. В феврале нынешнего года на портале regulation.gov.ru появился доработанный вариант изменений.

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