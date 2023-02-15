Развитие береговой переработки поможет Камчатке достойно встретить лосось

В этом году наука ориентирует Камчатский край на вылов более 380 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Предприятия региона готовы принять и переработать такие объемы, прежде всего на береговых заводах, отметил председатель профильной ассоциации Владимир Галицын.

Специалисты отраслевого института представили предварительный прогноз по вылову на путину 2023 г. «В Камчатском крае предполагается добыча 382,5 тыс. тонн. В 2021 году, когда регион показал второй результат по уловам за всю историю наблюдений, прогноз составлял около 359 тыс. тонн. В 2018 году ожидался вылов около 300 тыс. тонн, а по итогу поймали около 500 тыс. тонн», — напомнил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Предприятия региона, отметил собеседник Fishnews, готовы принять прогнозируемые объемы рыбы. В крае активно развивалась береговая переработка, построены современные заводы.

Руководитель ассоциации обратил внимание на позитивные ожидания по нерке восточного побережья Камчатки — 10,3 тыс. тонн в Петропавловско-Командорской подзоне. «Это очень хороший прогноз», — прокомментировал он.

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