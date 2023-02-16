Крабам готовят новые аукционы

Минсельхоз готовит правовую базу для новых крабовых аукционов. Теперь под второй этап собираются адаптировать правила организации и проведения торгов.

Министерство сельского хозяйства продолжает размещать проекты правовых актов для запуска новых аукционов по распределению квот на вылов краба. За победителями таких торгов будут закрепляться инвестиционные обязательства (причем на этот раз не только по строительству судов).

Как сообщает корреспондент Fishnews, ведомство представило проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации». Поправки предлагается внести в правила организации и проведения электронных аукционов, которые уже использовались при первом этапе продажи крабовых квот, — подготовить документ для второго этапа.

Так, планируется внести изменения в приложение к правилам проведения аукционов, которым установлена средняя рыночная цена одной тонны конкретного вида крабов. Этот показатель используется для определения начальной цены лота на торгах.

«Проектом постановления предусматривается установление новой средней рыночной цены одной тонны крабов с учетом аукционов, проведенных в 2020-2022 годах», — говорится в пояснительной записке.

Изменения предусмотрены по крабу-стригуну опилио, волосатому четырехугольному, синему крабам.

Ранее был представлен проект постановления с требованиями к объектам, которые предстоит построить победителям крабовых аукционов.

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