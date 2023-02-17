Рыболовство в открытом море перейдет на новые положения по отчетности

С 1 марта вступят в силу изменения закона о рыболовстве по форматам ведения отчетности. В соответствие с новыми требованиями планируется привести и работу судов в открытом море.

В постановление правительства от 25 августа 2016 г. № 841, устанавливающее требования к рыболовству в открытом море, планируется внести изменения. Соответствующий проект , подготовленный Минсельхозом, размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается уточнить, что юрлица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются в открытом море промышленным рыболовством на судах под российским флагом, должны обеспечить ведение рыболовного журнала в соответствии с требованиями к его содержанию и формам, порядком его ведения, утвержденными Минсельхозом России.

Кроме того, планируется указать, что такие пользователи должны обеспечить передачу данных рыболовного журнала, который ведется в электронной форме, в Росрыболовство в соответствии с порядком, утвержденным Минсельхозом.

Предполагается, что новое постановление вступит в силу с 1 марта 2023 г. — тогда же, когда и изменения закона по рыболовному журналу . Напомним, что в этом году отрасль должна перейти на обязательное ведение журнала в электронной форме и электронные разрешения на промысел.

В ноябре Министерство сельского хозяйства утвердило требования к содержанию и формам рыболовного журнала, порядок его ведения. Также был утвержден порядок передачи данных рыболовного журнала, ведение которого осуществляется в форме электронного документа, в Федеральное агентство по рыболовству.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews