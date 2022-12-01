Рыбакам выпустили новые правила подготовки отчетности

Минсельхоз утвердил требования к содержанию и формам рыболовного журнала, а также порядок его ведения. С 1 марта отрасль переходит на электронную отчетность.

Министерство сельского хозяйства РФ приказом от 14 ноября 2022 г. № 802 утвердило новые требования к формам и содержанию рыболовного журнала, порядок его ведения, а также порядок передачи данных электронного рыболовного журнала (ЭРЖ).

Как и положения закона, новый приказ вступит в силу с 1 марта 2023 г. При этом пользователи, для которых использование ЭРЖ становится обязательным, смогут воспользоваться переходным периодом до 1 декабря 2023 г. и в это время вести журнал в бумажном формате. Для целого ряда категорий пользователей эта возможность сохранится и в дальнейшем.

Приказ устанавливает требования к содержанию журналов при рыболовстве с использованием судов или без задействования флота, требования к рыболовным журналам на бумаге и в электронном виде, сообщает корреспондент Fishnews.

Если международные договоры или решения по итогам заседаний международных комиссий предусматривают иную форму рыболовного журнала, то применяться должна форма журнала, установленная этими решениями этими договорами или решениями.

По закону, рыболовный журнал обязаны вести лица, осуществляющие промышленное, прибрежное рыболовство, рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, в культурно-просветительских и учебных целях, в целях аквакультуры. Рыболовный журнал также ведется лицами, занимающимися традиционным рыболовством с использованием рыболовных участков, и организаторами любительской рыбалки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews