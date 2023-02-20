Предприятиям напомнили о новых образцах рыболовного журнала

Управление контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства разослало рекомендуемые образцы рыболовного журнала — с 1 марта меняется законодательство в этой сфере.

Рекомендуемые образцы рыболовных журналов направлены в территориальные управления Росрыболовства и Центр системы мониторинга рыболовства и связи. Предложенные ориентиры соответствуют положениям приказа Минсельхоза от 14 ноября 2022 г. № 802 об утверждении требований к содержанию и формам рыболовного журнала, порядка его ведения и передачи данных, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Используемая сейчас форма промыслового журнала с 1 марта 2023 года утратит силу в связи со вступлением в силу закона о ведении рыболовного журнала в электронном виде и выдаче электронных разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, а также приказа Минсельхоза России № 802», — напомнили в федеральном агентства.

Капитаны рыбопромысловых судов и ответственные за лов в местах добычи будут обязаны вести рыболовный журнал, оформленный в соответствии с новыми требованиями в бумажном виде или с помощью программного комплекса «Электронный рыболовный журнал» (ПК ЭРЖ).

С 1 декабря 2023 года ведение рыболовного журнала в электронной форме станет обязательным для рыбопромысловых, транспортных и производящих рыбную продукцию судов, оснащенных в соответствии с законодательством техническими средствами контроля.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи готовит новую версию программного комплекса и рекомендует пользователям водных биоресурсов заблаговременно оснастить суда ПК ЭРЖ. Специалисты ЦСМС заявили о готовности обеспечить техническую поддержку.

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