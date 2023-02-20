Осетровые хозяйства Приморья улучшили показатели

За прошедший год в Приморском крае вырастили 30 тонн осетровых — почти вдвое больше чем в 2021 г., отметили в правительстве региона. Производством этих ценных рыб занимается в том числе Тихоокеанский филиал ВНИРО на Лучегорской ГРЭС.

Также в крае значительно увеличилось производство форели, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на региональное агентство по рыболовству. Эту рыбу выращивают, например, в озере Ольгинского муниципального округа.

«Производство форели в прошлом году достигло 430 тонн. Для примера: в 2021 году объемы этой рыбы составляли всего восемь тонн», — рассказали специалисты.

Напомним, в 2022 г. хозяйства Приморского края нарастили производство продукции марикультуры к уровню предыдущего года — до 62 тыс. тонн. Основными объектами выращивания в регионе являются гребешок, мидия, устрицы, трепанг и ламинария.

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