Минсельхоз утвердил коэффициенты для расчета вычетов по промысловому сбору

Министерство сельского хозяйства утвердило коэффициенты норм расхода уловов для расчета вычетов по сбору за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой. Такие показатели предусмотрены для минтая и сельди на Дальнем Востоке и трески и пикши в Северном бассейне.

Коэффициенты для использования новой системы вычетов по сбору за пользование водными биоресурсами утверждены приказом Минсельхоза от 17 января 2023 г. № 22.

Напомним, что к вычету можно прибегнуть по одному из трех оснований. Это в том числе выпуск на судне или на береговом предприятии продукции, включенной в специальный перечень. Для расчета размера такого вычета должны применяться, в частности, коэффициенты норм расхода выловленных водных биоресурсов на единицу произведенной продукции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, коэффициенты утверждены для продукции из минтая, сельди и трески в Дальневосточном бассейне и трески и пикши в Северном бассейне.

Напомним, что Минсельхоз ранее представил проект распоряжения правительства, определяющего список рыбопродукции для применения вычета, — в этот вариант перечня также входили минтай, сельдь и треска для Дальнего Востока и треска и пикша для Севера. Отраслевые ассоциация заявили о необходимости расширить сферу применения льготы.

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