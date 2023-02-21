КМНС Хабаровского края приглашают в федеральный список

В Хабаровском крае за минувший год около 10 тыс. жителей подали заявления о внесении в список представителей коренных народов. Сотрудники регионального минприроды выезжают в отдаленные села и объясняют, как включение в перечень позволяет реализовать права КМНС.

Такие информационные встречи состоялись в селах Охотского района — Арка, Иня, Вострецово. В 2023 г. запланированы выездные консультации в Аяно-Майском, Комсомольском, Нанайском, Николаевском и Солнечном районах, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого минприроды.

«Включение в список КМНС поможет в реализации прав, предусмотренных федеральным и краевым законодательством», — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Напомним, работа по формированию единого федерального перечня представителей коренных малочисленных народов началась в 2020 г. Сейчас сведения из списка уже используются органами власти. Так, в 2022 г. были внесены изменения в порядок предоставления права на вылов водных биоресурсов, позволяющие подтверждать национальность заявителя на основании информации из списка.

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