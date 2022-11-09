Изменение законодательства о КМНС учли в регламенте Росрыболовства

В регламент предоставления водных биоресурсов в пользование внесены поправки, касающиеся традиционного рыболовства. Учтены наличие федерального списка коренных народов, а также вступившее в силу решение Верховного суда.

Приказ Росрыболовства о внесении поправок в административный регламент опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что этот административный регламент определяет процедуру предоставления в пользование водных биоресурсов для различных видов рыболовства, в том числе для традиционного рыбного промысла коренных малочисленных народов.

Проект поправок был опубликован весной. Коррективы вызваны вступлением в силу законодательных норм о ведении списка КМНС. Предусмотрено, в частности, что принадлежность заявителя к малочисленным народам, а также факт его постоянного проживания в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности может подтверждаться на основании списка КМНС.

Кроме того, при корректировке регламента учтено решение Верховного суда России от 30 ноября 2021 г. по делу № АКПИ21-807. Согласно поправкам, общине коренных народов нельзя будет отказать на том основании, что ее участок для вылова анадромных рыб расположен не по месту регистрации общины в районе традиционного проживания. Равно как не будет основанием для отказа отсутствие у представителя КМНС регистрации в месте расположения района добычи.

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