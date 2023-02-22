Ученые России и ОАЭ будут обмениваться опытом в рыбной отрасли

Запланирован обмена опытом между специалистами Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и учеными Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом договорились заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков с заместителем министра по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Мохаммедом Аль-Амири. Встреча прошла на полях международной продовольственной выставки Gulfood в Дубае. Россия представила на ней национальную экспозицию.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, стороны обсудили развитие научно-технического взаимодействия двух стран и дальнейшее расширение сотрудничества между бизнес-сообществом.

«Важно активизировать двустороннее сотрудничество между нашими странами в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Россия может содействовать как с точки зрения поставок рыбной продукции, так и сточки зрения научно-технической поддержки», — заявил Илья Шестаков.

Он пригласил делегацию от Эмиратов на Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге в октябре. Мохаммед Аль-Амири выразил заинтересованность и готовность принять участие в этих мероприятиях.

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