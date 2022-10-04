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В этом году выставку и форум посетило более 12 тыс. специалистов из 70 стран и 82 регионов России. Фото пресс-службы ESG

Новая Seafood Expo Russia определилась с датой

Шестой Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоятся 17-19 октября 2023 г. Мероприятие вновь пройдет в Санкт-Петербурге на территории «Экспофорума» в павильонах G и F.

«Осень стала идеальным сезоном для проведения мероприятия: завершается лососевая путина и приходит время подводить первые итоги и строить новые планы. После тяжелой работы отрасль вновь собирается вместе, чтобы обсудить насущные проблемы, посмотреть на новые технологии, обменяться опытом и продемонстрировать результаты своей работы за целый год, — рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group (компании-оператора форума и выставки). — Это время также удачно соотносится с календарем основных мировых отраслевых мероприятий.

Несмотря на непростую обстановку в мире, Seafood Expo Russia сохраняет популярность среди иностранных гостей. В этом году выставку и форум посетило более 12 тыс. специалистов из 70 стран и 82 регионов России. Участие приняли официальные делегации Аргентины, Мавритании, Беларуси, Мьянмы, Гвинеи-Бисау, Абхазии, Индонезии, Сенегала и Гамбии. Порядка 70% всех иностранных посетителей и экспонентов прибыло из государств Азии: Индии, Ирана, Вьетнама, Южной Кореи, приводит статистику ESG.

Мероприятие 2023 г., как и раньше, объединит на своей площадке все звенья товаропроводящей цепи — от вылова до доставки готовой продукции конечному потребителю. Организаторы сохранят многообразие разделов, уделив особое внимание экспозиции оборудования.

«Впереди нас ждет целый год напряженной работы над следующей выставкой. Мы продолжаем получать отличные отзывы как от экспонентов, так и от посетителей, что лишний раз доказывает: мы на правильном пути. 400 компаний, 34 региона и 12 стран мира — показатели говорят сами за себя. Это далеко не предел, мы только в начале пути, который позволит реализовать огромный потенциал нашей страны», — отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Для тех, кто не смог лично присутствовать на мероприятии, ESG подготовили 3D-тур по выставке.

Видеозаписи и материалы деловой программы скоро будут опубликованы на сайте Seafood Expo Russia. Также видео выкладывается на YouTube-канале компании-оператора.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews был генеральным отраслевым информационным партнером мероприятий.

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