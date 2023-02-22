«Норебо» заканчивает большой этап по «Сероглазке»

В этом году группа «Норебо» готовится завершить строительную часть проекта по развитию терминала «Сероглазка» на Камчатке. Предприятие занимается контейнерными перевозками рыбопродукции и включено в систему доставки грузов по Северному морскому пути.

В нынешнем году реализация проекта по созданию терминала «Сероглазка», которая была запланирована несколько лет назад, будет полностью завершена. Предприятие, организованное холдингом «Норебо» на побережье Петропавловска-Камчатского, ориентировано на развитие контейнерных перевозок рыбной продукции и также включилось в решение задач по использованию Северного морского пути. В проекте доставки рыбы по арктической трассе «Норебо» рассматривается как консолидатор грузов.

В этом году планируется закончить обустройство причала, который будет, наверное, уникален не только для Камчатки, но и для Дальнего Востока в целом, сообщил Fishnews генеральный директор терминала «Сероглазка» Владимир Вальтер.

Это причал длиной 282 м, глубина — 14 м, позволяющий ставить суда с осадкой 13,7 м. «В принципе это на сегодняшний день любой контейнеровоз, который может двигаться теоретически по Северному морскому пути», — отметил собеседник Fishnews.

«Норебо» также реализует на Камчатке проект по развитию судоремонта: с учетом специфики региона и самого холдинга это предприятие ориентировано прежде всего на работу с рыбацким флотом. Таким образом, в крае будет доступен полный набор услуг: логистика, хранение продукции, обслуживание и ремонт флота, отметили в группе.

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