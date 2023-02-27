«Норебо» заложил второй из серии ярусоловов

Для компании «ЯМСы» (входит в группу «Норебо») заложили второе ярусоловное судно. Всего верфь «Пелла-Стапель» должна выполнить для холдинга заказ из четырех ярусоловов.

Второе судно, которое строится для компании «ЯМСы», названо в честь передовика рыбной промышленности, капитана Ромила Измайловича Миначёва. Он родился в 1940 г. в Приморском крае, окончил профильный дальневосточный институт по специальности «судовождение». Вся его жизнь и работа связаны с морем, трудился в КМПО и «АКРОСе». Имеет ряд государственных наград и грамот. Последним местом работы в должности капитана стал ярусолов «Калкан».

Ярусолов получит экологический класс ECO S, на судах этого проекта — 200101, будут установлены кольцевые двигатели, которые ранее не использовались на рыбопромысловом флоте, рассказали Fishnews в пресс-службе группы «Норебо».

Насыщать суда проекта 200101 планируют оборудованием российского и азиатского производства, это должно устранить влияние торговых ограничений, заявили в холдинге.

На борту новых судов будет осуществляться глубокая переработка уловов.

Основные характеристики проекта 200101: длина — 63 м; ширина — 14 м; скорость — 13 узлов; валовая вместимость — более 2900; мощность главного двигателя — до 3 МВт; общая мощность переработки на судне — до 50 тонн/сутки по вылову; производительность заморозки — до 50 тонн/сутки; экипаж — 39 человек.

Директор «Пелла-Стапель» Павел Косолапов отметил, что верфь планирует построить всю серию из четырех судов в установленные контрактами сроки в соответствии с самыми высокими требованиями к качеству.

В октябре на верфи был заложен первый ярусолов для «Норебо» — «Капитан Головатюк». Суда должны быть введены в строй по программе инвестиционных квот.

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