Креветку-вселенца проверяют на пригодность для аквакультуры

Специалисты Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) проводят исследования по адаптации креветки-вселенца Palaemon macrodactylus к искусственным условиям обитания. Это позволит определить перспективы ее использования в аквакультуре.

Работы проходят на научно-экспедиционной базе «Кагальник» ЮНЦ РАН. Как рассказали Fishnews в пресс-центре учреждения, креветку Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 впервые обнаружили в районе нижнего течения Дона в 2016 г.

Сейчас креветка-вселенец обитает в Черном море, Таганрогском заливе Азовского моря и заходит в Нижний Дон. В реке половозрелые особи с накопленной икрой массово встречаются с августа по сентябрь. Вид хорошо размножается и может жить как в соленой воде, так и в пресной, уточнили в научном центре.

«Креветки для наших исследований были пойманы в естественной среде в дельте Дона. В среднем их вес достигает 8-9 г. Содержатся в аквакомплексе ЮНЦ РАН в аквариуме, питаются высокобелковыми комбинированными кормами», — рассказал заведующий аквакомплексом ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Матвей Коваленко.

Ученые планируют выяснить, насколько экономически выгодно выращивать этот вид в замкнутых системах водоснабжения и можно ли рекомендовать его к выращиванию в фермерских хозяйствах региона.

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