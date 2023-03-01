Сахалинский участок под мариферму сняли с торгов

Отменен аукцион по морскому рыбоводному участку СООМ-275 у побережья Сахалина в Анивском заливе. Соответствующий приказ Росрыболовства опубликован на сайте ГИС «Торги».

В своем приказе отраслевой регулятор ссылается на 138 пункт правил организации и проведения торгов рыбоводными участками, сообщает корреспондент Fishnews. Этот пункт предусматривает возможность отмены торгов в случае отмены или изменения границ РВУ. Также Росрыболовство указывает на положения правил определения границ рыбоводных участков.

Напомним, электронный аукцион по продаже права пользования участком был запланирован на 26 марта. Площадь РВУ составляла 100 га, стартовая цена — 967 тыс. рублей.

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