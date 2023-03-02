«Нормативка» по затонувшему флоту пополнилась новым документом

Минтранс утвердил Правила, определяющих условия, порядок выдачи и проверки свидетельства о страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов.

Соответствующий приказ министерства вступит в силу с 1 сентября 2023 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрено, в частности, что свидетельство о страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов выдается в отношении судна валовой вместимостью 300 и более капитаном морского порта на основании заявления собственника или его уполномоченного представителя.

Правила учитывают требования Найробийской конвенции об удалении затонувших судов. Напомним, Россия присоединилась к ней в декабре 2021 г. Положения этого международного документа применяются к флоту, затонувшему во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне РФ.

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