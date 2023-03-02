В Бурятии «омулевая» ОПГ предстанет перед судом

В Республике Бурятия завершено расследование по делу о нелегальной добыче омуля организованной преступной группой. По данным правоохранителей, сумма ущерба составила более 4,7 млн рублей.

Фигурантов поймали с поличным в августе прошлого года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД Бурятии, всего у злоумышленников изъяли 646 байкальских омулей.

Следствие установило, что преступную группу организовала жительница Улан-Удэ в сентябре 2019 г. Она руководила практически всеми процессами: транспортировкой, переработкой, хранением и сбытом рыбы, распределением доходов.

Установлены роли и остальных фигурантов. Житель Кабанского района отвечал за вылов рыбы, ее хранение и передачу. Также, по данным правоохранителей, в браконьерском бизнесе были замешаны две приятельницы организатора — одна вела бухгалтерский учет, а вторая занималась сбытом товара.

Для реализации преступного плана участники группы использовали автотранспорт, резиновую лодку с комплектом моторов, снасти и морозильное оборудование.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 265 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов, совершенный организованной группой).

В полиции отметили, что трое участников ОПГ неоднократно привлекались к уголовной ответственности за схожие преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направленно в суд.

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