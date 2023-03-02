«Рыбная» комиссия РСПП осталась самой многоукладной

Утвержден новый состав комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. В списке 28 представителей отрасли, в том числе от крупнейших предприятий в сферах промысла, аквакультуры, переработки и дистрибьюции, а также рыбопромышленных объединений и науки.

Обновленный состав комиссии утвердил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Среди членов комиссии представители крупнейших игроков российского и мирового рыбного рынка — «Гидростроя», «Океанрыбфлота», СЗРК, Северо-Курильской базы сейнерного флота, «Магаданрыбы», «Тихрыбкома», «Норебо», РРПК, Русской рыбной компании, «ФОР», Defa group, сообщает корреспондент Fishnews.

«Задача комиссии — формировать объективную и консолидированную позицию представителей рыбной отрасли России по ключевым направлениям ее развития. Поэтому она сохраняет за собой статус площадки для диалога и органа, объединяющего участников всех сегментов отрасли, независимо от того, что по ряду вопросов они могут придерживаться полярных точек зрения. Комиссия включает представителей океанического, прибрежного промысла, аквакультуры, дистрибьюции, переработки, науки, профильных бизнес-объединений. Поэтому мы рассматриваем очень широкий круг вопросов, учитывающий многоукладность отрасли и интересы разных ее звеньев», — рассказал председатель комиссии, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Заместителями председателя назначены президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак и сопредседатель правления Союза рыбопромышленников Севера Ирина Мокерова. Они представляют два ключевых региона промысла, на которые приходится порядка 85% национального вылова, подчеркнули в ВАРПЭ.

Напомним, в 2010 г. в составе комиссии РСПП по агропромышленному комплексу была создана подкомиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре. Через несколько лет ее преобразовали в самостоятельную комиссию. С момента создания «рыбной» подкомиссии, а затем комиссии ее возглавляет Герман Зверев. Все это время аналитика, экспертные оценки и позиции, формируемые на площадке комиссии, служат основной для позиций РСПП по вопросам развития рыбной отрасли России.

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