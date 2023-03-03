ЕС не спешит вносить новых российских поставщиков рыбы

Профильный директорат Еврокомиссии частично обновил список российских предприятий и судов — экспортеров рыбной продукции в ЕС. Однако только методом исключения, внесение новых поставщиков не осуществляется, отметили в российском НЦБРП.

Российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры сообщил о частичном обновлении Генеральным директоратом пищевой безопасности ЕК списка поставщиков из РФ. Новый перечень опубликован на сайте НЦБРП.

При этом в российском учреждении уточнили, что обновления касаются только исключения рыбоперерабатывающих предприятий и судов, которые самостоятельно подали соответствующие заявки.

«Одновременно сообщаем, что включение новых российских рыбоперерабатывающих предприятий/судов и внесение модификаций в список в настоящее время Европейской комиссией не проводится», — заявили Fishnews в НЦБРП.

В январе зарубежные СМИ сообщали о невозможности для новых или переоборудованных российских судов получить номера для поставок рыбопродукции в Евросоюз. В Россельхознадзоре подтверждали наличие проблемы.

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