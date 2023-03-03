Госдума поддержала таможенные упрощения для Курил

Депутаты приняли федеральный закон о распространении режима особой экономической зоны на Курильские острова. К налоговым льготам здесь предполагается добавить возможности свободной таможенной зоны.

Создать дополнительные стимулы для развития экономики на Курилах планируется с помощью закона, принятого Госдумой 2 марта. Полное название документа — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о проведении на территории Калининградской области эксперимента по созданию условий для упорядоченной электронной торговли товарами».

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый закон распространяет на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области и примыкающие их территории внутренние морские воды и территориальное мор РФ режим особой экономической зоны. Предполагается задействовать дополнительные возможности свободной таможенной зоны.

Напомним, что в 2022 г. для проектов на Курильских островах предусмотрели налоговые льготы.

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