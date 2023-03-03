Дело о сбыте браконьерской икры расследуют на Камчатке

В Камчатском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об обороте немаркированной икорной продукции. По версии следствия, двое родственников планировали реализовать партию деликатеса стоимостью свыше 4 млн рублей.

Фигуранты обвиняются в преступлении, предусмотренном пунктами «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта немаркированной продукции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, в период с июля по сентябрь 2021 г. злоумышленники приобрели нелегально добытую икру у жителей Карагинского района. Затем они нашли покупателя на крупную партию и перевезли более 3 тонн немаркированной продукции в город Елизово. Деликатес разместили в холодильной установке, замаскированной под хозяйственную постройку на территории частного домовладения.

Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд.

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