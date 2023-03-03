Японский стартап помогает продавать свежие уловы за рубеж

В Японии разработали мобильное приложение, позволяющее заказывать свежую рыбу и морепродукты из более чем 100 портов страны. Теперь сервис стал доступен и для зарубежных клиентов в Таиланде и Камбодже.

Пользователями приложения Uuuo являются главным образом супермаркеты и другие предприятия, нуждающиеся в поставках свежей продукции, пишет японский журнал на английском языке Nikkei Asia. Минимальный объем заказа продукции — одна тонна в месяц.

Каталог в приложении обновляется ежедневно, сообщает корреспондент Fishnews. Теперь стартаперы хотят шагнуть за пределы Юго-Восточной Азии, так как интерес к их услугам проявляют в США и Канаде.

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