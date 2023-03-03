Рыбаки получили квоты на промысел ставриды в ЮТО

Росрыболовство распределило пользователям квоту добычи ставриды в южной части Тихого океана. Всего для освоения разрешено более 32 тыс. тонн этого биоресурса.

Федеральное агентство по рыболовству распределило предприятиям квоту добычи, предоставленную России в районе регулирования Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана на 2023 г

Решения по регулированию были приняты по итогам 11-й сессии комиссии, собиравшейся в феврале в Эквадоре.

Российская квота составила 32 649 тонн. Приказом от 28 февраля Росрыболовство распределило эти объемы между компаниями «Акрос» и «Магадантрафлот», сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлом году суда России впервые освоили национальную квоту ставриды в южной части Тихого океана в полном объеме. Тогда для освоения было доступно 29,5 тыс. тонн.

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