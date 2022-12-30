Российский флот выбрал всю квоту ставриды в ЮТО

Суда РФ впервые освоили национальную квоту ставриды в южной части Тихого океана. По оценкам ученых, в связи с восстановлением запасов допустимый улов ставриды в этом районе в 2023 г. может вырасти, как и российский лимит.

Промысел ставриды в южной части Тихого океана (ЮТО) российские суда ведут в рамках квоты, выделяемой региональной организацией по рыболовству. В текущем году два траулера РФ, которые работали в северном подрайоне за зоной Перу, выловили около 48 тыс. тонн рыбы, в том числе 29,5 тыс. тонн ставриды. Дополнительным объектом промысла была скумбрия, добыча которой пока не ограничивается.

«Впервые за все годы с начала регулирования промысла национальная квота на вылов ставриды реализована в полном объеме, без передачи части квоты прибрежным странам», — рассказали Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО).

Ученые прогнозируют дальнейшее восстановление запаса ставриды — после значительного сокращения в прошлом десятилетии — и увеличение возможного вылова. Научный комитет Комиссии ЮТО будет рекомендовать поднять лимит в 2023 г. до 1,035 млн тонн (в 2022 г. — 900 тыс. тонн). Соответственно, национальная квота России может вырасти с 29,5 тыс. тонн до приблизительно 33 тыс. тонн.

По мнению специалистов, актуальным остается вопрос о возобновлении отечественных экспедиционных исследований в ЮТО, которые в последний раз проводились в 2009–2010 гг. Новые научные рейсы позволят получить больше данных о распределении ставриды, расширить районы вылова для отечественного флота и подготовить рекомендации по оптимизации промысла. Кроме того, ресурсные исследования будут способствовать укреплению позиций России при защите интересов отечественного рыболовства в рамках Комиссии ЮТО, отметили в АтлантНИРО.

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