В отрасли стартовала выдача электронных разрешений на вылов

Первое электронное разрешение на добычу водных биоресурсов выдало Енисейское территориальное управление Росрыболовства. По закону сейчас идет переходный период для внедрения электронной промысловой документации.

Подписанное электронной цифровой подписью разрешение выдано 2 марта по заявлению индивидуального предпринимателя, осуществляющего промысел в Богучанском водохранилище, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал ЦСМС.

С 1 марта вступил в силу закон о ведении рыболовного журнала в электронном виде и выдаче цифровых разрешений на вылов. Ожидается, что это позволит сократить текущие затраты рыбаков на доставку бумажных разрешений на судно и позволит оптимизировать возможные задержки и простои судов. Капитаны судов смогут видеть данные полученных разрешений в ПК «Электронный рыболовный журнал», отметили в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

Возможность оформления заявлений на получение разрешений на вылов через портал госуслуг появилась у рыбаков с сентября прошлого года, однако сами документы выдавались только в бумажной форме.

До 1 декабря 2023 г. действует переходный период, в течение которого можно будет получать разрешительные документы как в электронной форме, так и на бумажном носителе, вне зависимости от формы ведения рыболовного журнала.

Электронная форма журнала станет обязательной с 1 декабря 2023 г. для рыбопромысловых, транспортных и производящих рыбную продукцию судов, оснащенных в соответствии с законодательством техническими средствами контроля (ТСК).

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