Рыбохозяйственная наука объединит возможности флота

ВНИРО планирует организовать три центра коллективного пользования научно-исследовательским флотом. Это должно сделать применение судов более эффективным.

Проект создания центров коллективного пользования (ЦКП) научно-исследовательским флотом ВНИРО рассмотрели на заседании ученого совета института, которое провел директор Кирилл Колончин.

Преимущества организации ЦКП уже оправдали себя в области молекулярной генетики, заявил руководитель НИИ. Центр коллективного пользования ВНИРО «Рыбохозяйственная геномика» аккумулирует инновационные разработки в сфере геномного редактирования, которыми ученые успешно делятся с представителями бизнеса и аквакультуры, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

«На данный момент функции центра коллективного пользования фактически выполняет База исследовательского флота («БИФ»), локализованная во Владивостоке. Филиал предоставляет НИСы для проведения прикладных исследований и экспедиций сотрудникам других филиалов и научных организаций. Подобная практика способствует укреплению флота отраслевой науки, а также совершенствованию механизмов научного сотрудничества, поэтому распространение этого формата работы на другие бассейны обладает стратегически важным потенциалом», — подчеркнул Кирилл Колончин.

Сейчас планируется учреждение трех центров коллективного пользования научно-исследовательским флотом ВНИРО. География работы ЦКП «Восток» будет сосредоточена в Дальневосточном макрорегионе. В рамках ЦКП «Запад» будут проводится морские ресурсные исследования Атлантики. Сфера деятельности ЦКП «Юг» охватит акватории Азовского, Черного, Каспийского морей и крупных пресноводных объектов юга России.

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