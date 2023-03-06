Регуляторы начали представлять предложения по второму этапу инвестквот

Минсельхоз готовится к запуску второго этапа инвестиционных квот. Ведомство разместило проект постановления о правилах подготовки и заключения договоров на доли квот и примерной форме договора.

В декабре президент подписал изменения в федеральный закон о рыболовстве. Предполагается продолжить программу инвестиционных квот по рыбе на Дальневосточном бассейне и крабовые аукционы с инвестиционными обязательствами.

Сейчас регуляторы готовят подзаконную базу. Минсельхоз разместил для оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проект изменений постановления правительства от 25 мая 2017 г. № 632: в соответствие с новым законом планируется привести правила подготовки и заключения договоров на доли инвестквот и примерную форму такого договора, которые использовались на первом этапе.

Так, сообщает корреспондент Fishnews, предполагается учесть изменения формулировок по береговым заводам. Планируется также предусмотреть обязательство по ежегодному производству на береговых предприятиях в течение двух лет подряд рыбной продукции в размере не меньше 60% совокупного объема квот на инвестцели.

Ранее Минсельхоз представил два проекта постановления по крабовым аукционам.

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